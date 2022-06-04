Зважаючи, що мало не всі свої сили російські загарбники кинули на захоплення Сєвєродонецька, то активних наступальних дій в Запорізькій області ворог не проводив. Основні зусилля росіянам довелося зосередити на стримуванні дій наших підрозділів та утриманні зайнятих позицій.

Лише силами окремих підрозділів намагався вступати у бойові зіткнення. Але успіху у таких боях не мав. Тож росіяни вдалися до вже звичного для них заняття – обстрілювали міста та села з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

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Втрати окупантів на Запоріжжі

Українські військові під час оборонної операції завдають удару по ворогові у відповідь, тим самим знищуючи його живу силу та техніку.

Лише 3 червня українськими військовими на Запоріжжі було знищено 20 російських окупантів (ще 14 отримали поранення), один танк, одну бойову броньовану машину та 17 автомобілів.

Разом з цим, знищено один спостережний пункт. Також палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Також окупанти посилили свої підрозділи в районі Василівки. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії, без особливостей.

Противник поповнював запаси матеріальних засобів, проводить інженерні роботи з удосконалення фортифікаційних споруд. А також здійснює розвідку із застосування безпілотників в окремих районах.

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