В Запорізькій області 3 червня ворог активних бойових дій не проводив. Але відзначився обстрілами за допомогою ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Хоча були зафіксовані випадки зі сторони російських окупантів вступати у бойові зіткнення силами окремих підрозділів. Але досягти успіху в цьому загарбникам не вдалося.

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Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Обстріл Гуляйполя з РСЗВ

Російські заброди продовжують цинічно порушувати норми права війни. Зокрема, 3 червня вони здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та мирним домогосподарствам міста Гуляйполе.

Також з артилерії були обстріляні села Преображенка та Успенівка.

Внаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько одинадцяти будинків та два магазини.

Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне. Завдав авіаційного удару в районі Кам’янське.

Окупанти шукають колаборантів серед українців для диверсій

За наявною інформацією, командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. З цією метою здійснюється набір та підготовка відповідних фахівців. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово зайнятих областей, які добре володіють українською мовою.

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