Міністерство оборони Великобританії у своєму щоденному звіті оборонної розвідки від 3 червня відзначило, що Росія контролює понад 90% Луганської області. Єдині місця, які поки не опинилися під російською окупацією – Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а також траса Лисичанськ – Бахмут. При цьому бої за Сєвєродонецьк тривають вже на вулицях міста.

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Там вже відзначають, що окупанти можуть захопити всю Луганську область невдовзі. Все це може статися протягом двох тижнів.

"Росія контролює понад 90% Луганської області та, швидше за все, завершить контроль протягом наступних двох тижнів. Росія досягла цих останніх тактичних успіхів за значних витрат ресурсів, а також внаслідок зосередження сили та вогню на одній частині загальної кампанії", – йдеться у звіті британських розвідників.

Далі буде складніше

Певні здобуті успіхи в окупації Луганської області не дивують аналітиків. Міністерство оборони Великобританії також зазначило, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередити всі наявні сили в Сєвєродонецьку.

А от дальше просування росіян вони ставлять під сумніви. Адже російській армії потрібно буде значне поповнення як живої сили, так і техніки для наступу. А їх вона не зможе швидко згенерувати. Тож подальший наступ за межами Луганської області видається доволі сумнівним.

Хоча перед російською армією і стоїть завдання захопити всю Луганську та Донецьку області. При цьому що до 1 червня вони мали захопити Луганську область, а до 1 липня – Донецьку область. З першим завданням вони вже не впоралися, хоча і кинули на його виконання майже всі сили. Для цього їм треба було захопити Сєвєродонецьк, і після цього одразу і Лисичанськ. Ці два міста створюють агломерацію, і є останніми великими населеними пунктами в Луганській області. Після цього їм би відкрився вихід на трасу Лисичанськ – Бахмут для подальшого наступу в Донецькій області.

Станом на 4 червня в Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої. Російські загарбники значно переважають українських захисників у чисельності. Тому після важких боїв, українці відступають на попередньо підготовлені захисні позиції, завдаючи ворогу чималих втрат.

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