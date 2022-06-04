На цього наголосили у заяві української делегації в Організації Об'єднаних Націй. З вичерпною промовою на відкритих дебатах Ради Безпеки виступив радник постійного представника України в ООН Сергій Дворник, повідомляє 24 канал.

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Україна очікує на створення Трибуналу для російської верхівки

Дворник розпочав промову із нагадування, що повномасштабне вторгнення є продовженням загарбницьких дій Росії, які вона розпочала ще 8 років тому, окупувавши Крим та частину територій Донецької та Луганської областей. Це зміцнило Україну і сьогодні, за словами радника, ми захищаємо не лише незалежність держави, а й безпеку усієї Європи, навіть більше – всього демократичного світу.

Щодня наші захисники ціною власного життя дають рішучу відсіч воєнній машині Росії та виборюють свободу та мирне майбутнє для всього континенту,

– наголосив він.

Утім, наші ресурси скінченні. І щоб зупинити злочини Росії, послідовна підтримка України повинна продовжуватися. За словами Дворника, партнери України мають насамперед:

посили санкційний тиск проти Росії,

збільшити обсяги необхідного озброєння для ЗСУ,

надати Україні статус кандидата в ЄС.

Водночас МЗС України закликало міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Радник постпреда України в ООН вважає, що російські злочинці мають постати перед трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

Такий трибунал стане останнім акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована та невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразка, яка стане перемогою всього цивілізованого світу,

– йдеться у промові.

Дворник наголосив, що перемога України у війні стане поштовхом до оновлення загальної архітектури світової безпеки та створення дієвих механізмів, які б унеможливили повторення як російської, так і будь-якої іншої міжнародної агресії.

Радник постпредства України при ООН про злочини росіян

Дворник розповів, що лише на Київщині після деокупації регіону було виявлено 1 200 тіл убитих мирних жителів. При цьому досі неможливо підрахувати число жертв серед цивільного населення в Маріуполі.

Однак ясно, що вбито десятки тисяч,

– зазначив він.

За словами дипломата, щодня в Україні фіксують близько 200 – 300 воєнних злочинів. З початку вторгнення їхня кількість вже перевищила 15 тисяч випадків порушень.

Дворник нагадав, що слідчі органи зареєстрували 1 042 кримінальні провадження за фактами злочинів, скоєних проти дітей під час вторгнення. Станом на 3 червня загинула щонайменше 261 дитина. Ще 145 – зникли безвісти. Підсумовуючи сказане, дипломат наголосив, що наша держава продовжуватиме боротися за безпечне та швидке повернення понад 230 тисяч українських дітей, насильно депортованих у Росію.

Нагадаємо, 3 червня заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибув до Москви. Ціль його візиту – обговорити з російською владою питання розблокування українських портів для експорту зерна.