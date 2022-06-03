Слід зауважити, що Гріффітс також є керівником служби допомоги ООН. Про його приїзд до Москви стало відомо ввечері 2 червня.

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Кількома днями раніше був схожий візит

Представник ООН прибув у цю країну на два дні. За словами речника Організації, це потрібно передусім, щоб обговорити питання про розчищення шляху для експорту зерна та інших продуктів харчування. Мовиться про чорноморські порти України, які зараз заблоковані російськими кораблями.

За кілька днів до цього в Москву прибувала й інша високопоставлена чиновниця ООН – Ребекка Грінспен. Після цього ЗМІ повідомляли, що вона провела "конструктивні переговори" з прем'єр-міністром Росії Андрієм Білоусовим.

Мовиться не лише про розблокування експорту України

Нещодавно кремлівська пропаганда почала поширювати інформацію, що нібито до глобального голоду може призвести не блокування портів України. Мовляв, у всьому винні санкції, які Захід наклав на Росію.

За даними Reuters, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш намагається домовитися про те, що він називає "пакетною угодою". До неї входить як відновлення експорту українського продовольства, так і російський експорт харчових продуктів і добрив.

Важливо! У цьому питанні Кремль вкотре займається підміною фактів і маніпуляцією. В жодному санкційному пакеті навіть не згадують експорт зерна чи добрив із Росії.

Як допомогла поїздка генсека ООН до Москви

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Він висловив ноту протесту щодо вторгнення в Україну, а також обговорив кілька важливих питань.

Згодом стало відомо, що зустріч була дійсно корисною. Річ у тім, що наприкінці квітня на заблокованому маріупольському заводі "Азовсталь" ще перебували понад півтори тисячі людей. 5 травня стало відомо, що запрацювали гуманітарні коридори з Маріуполя, якими дозволили евакуюватися цивільним. Усіх людей везли з оточеного міста на підконтрольну Україні територію.

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