Следует отметить, что Гриффитс также руководитель службы помощи ООН. О его приезде в Москву стало известно вечером 2 июня.

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Несколькими днями ранее был похожий визит

Представитель ООН прибыл в эту страну на два дня. По словам спикера Организации, это нужно прежде всего, чтобы обсудить вопрос о расчистке пути для экспорта зерна и других продуктов питания. Речь идет о черноморских портах Украины, которые сейчас заблокированы российскими кораблями.

Несколькими днями ранее в Москву прибывала и другая высокопоставленная чиновница ООН – Ребекка Гринспен. После этого СМИ сообщали, что она провела "конструктивные переговоры" с премьер-министром России Андреем Белоусовым.

Речь не только о разблокировании экспорта Украины

Недавно кремлевская пропаганда начала распространять информацию, что якобы к глобальному голоду может привести не блокировка портов Украины. Мол, во всем виноваты санкции, которые Запад наложил на Россию.

По данным Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться о том, что он называет "пакетным соглашением". В нее входит как возобновление экспорта украинского продовольствия, так и российский экспорт пищевых продуктов и удобрений.

Важно! В этом вопросе Кремль в очередной раз занимается заменой фактов и манипуляцией. Ни в одном санкционном пакете даже не упоминают экспорт зерна или удобрений из России.

Как помогла поездка генсека ООН в Москву

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он выразил ноту протеста по вторжению в Украину, а также обсудил несколько важных вопросов.

Впоследствии стало известно, что встреча была действительно полезна. Дело в том, что в конце апреля на заблокированном мариупольском заводе "Азовсталь" еще находились более полутора тысяч человек. 5 мая стало известно, что заработали гуманитарные коридоры из Мариуполя , которым позволили эвакуироваться гражданским. Всех людей увозили из окруженного города на подконтрольную Украине территорию.

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