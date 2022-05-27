Цей фейк спростував радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко на вечірньому брифінгу 27 травня. 24 канал передає деталі.

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"Винні", як завжди, країни Заходу

Сергій Лещенко розповів, що російські пропагандисти намагаються ширити інформацію, буцімто глобальна продовольча криза є наслідком введених проти Росії санкцій.

Антиросійські санкції спровокували найбільшу з часів Другої світової війни продовольчу кризу в Європі,

– цинічно пише пропагандистське видання Russia Today.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що насправді ж продовольча криза спричинена розв'язаною Росією війною проти України, адже через дії країни-агресорки заблокованими на території нашої держави залишаються 22 мільйони тонн врожаю минулого року. Про це раніше повідомив Володимир Зеленський, виступаючи перед індонезійськими експертами.

За словами Лещенка, бажання Росії перекласти відповідальність за майбутню кризу на Україну лише вкотре підводить до іншої пропагандистської історії, яку вони зараз намагаються розкрутити, вимагаючи зняти антиросійські санкції в обмін на розблокування українських портів.

Це типова поведінка держави-терористки. Взявши у заручники весь світ, який буде потерпати від продовольчої кризи, вони хочуть розв'язати власну, вузьку проблему – санкції, що були накладені на Росію через агресивну війну проти України,

– додав радник очільника Офісу Президента.

Інші фейки Кремля

Російські пропагандисти вкинули у медіа підроблений документ. Вони подали його, буцімто "лист" від очільника Офісу Президента Андрія Єрмака до Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Разом з тим росіяни неправильно вказали посаду Залужного, підписавши його "начальником Генштабу України".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку вже неодноразово "ловили" на абсурдній брехні, заявила, що в Одеській кіностудії нібито розташовані підрозділи ЗСУ та засоби протиповітряної оборони. Мер Одеси Геннадій Труханов спростував цей інформаційний вкид російської посадовиці.

До теми – вечірній брифінг Сергія Лещенка від 27 травня: дивіться відео