Відповідну інформацію повідомив на брифінгу радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. Про це він розповів 19 травня – на 85 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Росіяни знову поширили черговий фейк з помилками

Радник глави ОП пояснив, що цей фейк росіян вже на рівні анекдоту.

Російські пропагандисти вкинули в медіа документ, який підроблений. І настільки це очевидно, що навіть незручно за цих пропагандистів,

– пояснив Лещенко.

Він розповів про який псевдодокумент мовиться. Зокрема:

"це нібито лист керівника ОП Андрія Єрмака на ім'я Валерія Залужного;

проте росіяни неправильно вказали посаду нашого головнокомандувача – його називають "начальником Генштабу України".

Сергій Лещенко дав пораду пропагандистам в Росії: "Принаймні вивчіть правильне написання посадових осіб в Україні, а потім створюйте свої фейки".

Людей Лещенко традиційно закликав не вірити пропагандистам держави-агресора. Натомість довіряти українським ЗМІ, українському телемарафону "Єдині новини", ЗСУ та українському політичному керівництву.

Коротко про останні російські фейки про Україну

Представниця російського МЗС Марія Захарова розповіла чергову брехню. Вона заявила, що нібито в Одесі розташовані підрозділи ЗСУ. Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це відвертий фейк.

Відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов пояснив – у Росії немає ніяких доказів щодо розміщення на Одеській кіностудії боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Тобто це відверта брехня, яка може допомогти Кремлю виправдовуватись перед своїми громадянами, чому вони гатять по цивільних об'єктах.

Цинізм російських окупантів безмежний – вони здійснюють престури в Маріуполь, щоб поширити відверті фейки про нібито руйнування міста українцями. Для цього Росія, крім своїх пропагандистів, купує та привозить в зруйноване місто іноземних "журналістів".

Окрім того, ворог готує провокації на Донбасі. Зокрема хоче звинуватити Україну в провокаціях за "бучанським сценарієм", який нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів".

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