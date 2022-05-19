Про це 19 травня повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони Росії повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів", – розповіли у Центрі.

Готують "інформаційне алібі"

Пропагандистські російські медіа розповідають про нібито відомі їм плани українських військових. Звинувачують їх у планах "переодягнутися у форму російської армії з білими пов'язками". Заявляють, що на відео "розстрілюватимуть" мешканців Костянтинівки.

Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави,

– наголосили у Центрі.

Метою таких повідомлень рашистів є спроба забезпечити "інформаційне алібі" для своїх злочинів. Вони намагаються "підготувати" населення Росії та міжнародну спільноту до звірств, які планують.

Ще одна брехня росіян

Загарбники вщент зруйнували Маріуполь, але звинувачують у цьому Україну. З 18 до 21 травня росіяни планують запросити до міста представників світових ЗМІ та показати руїни, які начебто залишили українські захисники. Також окупанти хочуть зняти за себе відповідальність за вбивства мирних мешканців.

Щоб бути переконливими росіяни привезли у Маріуполь уламки українських боєприпасів. Вони збирали їх зі всіх окупованих районів Донецької області.

Крім цього, рашисти хочуть привезти до міста з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців". Вони повинні розповісти журналістам про "злочини", які нібито створили захисники Маріуполя.

Знищують сліди

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти приховують сліди звірств у Маріуполі. Вони змушують українців розбирати завали Драматичного театру та пологового будинку.

Росіяни брешуть про кількість загиблих у місті. Зокрема, заявляють, що у театрі знайшли 12 загиблих. Проте відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей.

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