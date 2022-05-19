Об этом 19 мая сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Российская пропаганда распространяет фейк о связи убийцы из Баффало и "Азова"
"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны России сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", что якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов", – рассказали в Центре.
Готовят "информационное алиби"
Пропагандистские российские медиа рассказывают о якобы известных им планах украинских военных. Винят их в планах "переодеться в форму русской армии с белыми повязками". Заявляют, что на видео будут "расстреливать" жителей Константиновки.
Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.
– отметили в Центре.
Целью таких сообщений рашистов является попытка обеспечить "информационное алиби" для своих преступлений. Они пытаются "подготовить" население России и международное сообщество к планируемым зверствам.
Еще одна ложь россиян
Захватчики полностью разрушили Мариуполь, но обвиняют в этом Украину. С 18 по 21 мая россияне планируют пригласить в город представителей мировых СМИ и показать руины, которые якобы оставили украинские защитники. Также оккупанты хотят снять с себя ответственность за убийства мирных жителей.
Чтобы быть убедительными, россияне привезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов. Они собирали их из всех оккупированных районов Донецкой области.
Кроме этого, рашисты хотят привезти в город из Донецка и Горловку "местных очевидцев". Они должны рассказать журналистам о "преступлениях", якобы созданных защитниками Мариуполя.
Уничтожают следы
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты скрывают следы зверств в Мариуполе. Они заставляют украинцев разбирать завалы Драматического театра и роддома.
Россияне врут о количестве погибших в городе. В частности, заявляют, что в театре обнаружили 12 погибших. Однако известно, что в результате атаки погибли не менее 300 человек.
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