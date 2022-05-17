Циничная бомбардировка драматического театра в Мариуполе стала одним из самых ярких примеров цинизма российских оккупантов и отсутствия у них хоть какого-то намека на человечность. Рашисты умышленно сбросили бомбу на помещение, где прятались дети и женщины. Атака роддома в начале войны также всколыхнула весь цивилизованный мир.

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Попытка скрыть свои преступления

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о том, что российские оккупанты всячески пытаются уничтожить следы своих безумных преступлений в Мариуполе.

Оккупанты разбирают завалы Драматического театра и Роддома – двух сооружений, на которые совершили тяжелые атаки, прекрасно понимая, что там находятся женщины и дети. Враг хотел сразу показать, что для него нет никаких принципов и правил.

К разбору завалов российские оккупанты принудительно привлекают мариупольцев. Вместе с тем они лгут о том, сколько погибших обнаружили при разборе завалов. По данным россиян и так называемого "ДНР", в Драматическом театре было обнаружено 12 погибших. Такое фантастическое вранье возмущает – даже по приблизительным подсчетам в результате атаки на Драмтеатр погибли по меньшей мере 300 человек. Оккупанты цинично врут и пытаются скрыть следы своих преступлений в больших братских могилах, которые в Мариуполе насчитали как минимум 4.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Украина начала операцию по спасению отважных украинских воинов из "Азовстали". В настоящее время удалось эвакуировать 264 защитника города: 53 находятся в больнице в Новоазовске, еще 211 прибыли в Оленевку. Впоследствии их обменяют на российских военнопленных.

Сейчас в Мариуполе активную работу ведут российские пропагандисты. Они готовят нападение рашистов, облеченных в форму ВСУ, на мирное население, а также вояж западных журналистов с целью убедить весь мир в том, что ужасные преступления совершили не они, а украинские герои.

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