Стрельба в Баффало произошла 14 мая. Тогда 18-летний Пейтон Хендрон расстрелял 13 человек на парковке и супермаркете. 10 из них погибли на месте. Все они – темнокожие. А перед расстрелом юноша отметился расистскими заявлениями.

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Трагедию в США решили использовать в России, чтобы настроить американцев против Украины. Там заявили, что Пейтон Хендрон использует символ "черного солнца". Такой же есть и на униформе полка "Азов". Это один из эзотерических символов.

И использование только одного из символов российским пропагандистам оказалось вполне достаточно, чтобы начать в очередной раз сравнивать бойцов полка "Азов" с нацистами и расистами. А через своих ботов в соцсетях разгонять нужные им нарративы, среди которых:

США и ЕС поддерживают нацизм, поставляя оружие Украине;

Внезапное увлечение нацизмом США и ЕС стало причиной действий подростка;

У россиян нет выхода, они борются с нацизмом, потому штурмуют "Азовсталь".

В Центре противодействия дезинформации заявили, что полк "Азов" не имеет никакого отношения к фанатику из США.

Массовая стрельба в Баффало: главное

Стрельба в Баффало произошла 14 мая. Тогда 18-летний Пейтон Хендрон расстрелял 13 человек на парковке и в супермаркете. 10 из них погибли на месте. Состояние двух из трех раненых оценивается как стабильное.

Сначала он застрелил трех человек на парковке перед супермаркетом, и еще одного ранил. После чего вошел в магазин. Ему пытался помешать охранник, открывший ответный огонь. Но Пейтона Хендрона спас бронежилет. Он застрелил охранника и еще шестерых человек в магазине.

В общем, он был вооружен полуавтоматической винтовкой, а также имел шлем и бронежилет. В его арсенале также были охотничье ружье и дробовик. Все это оружие он купил вполне легально.

Все это время юноша вел прямую трансляцию в интернете на платформе Twitch.

Задержали стрелка правоохранители у выхода из супермаркета. Они уговорили его сдаться.

Перед стрельбой Пейтон Хендрон опубликовал манифест на 180 страниц, в котором назвал себя антисемитом, фашистом и сторонником теории превосходства белой расы.

11 из 13 жертв стрелка – темнокожие. Следовательно, ему планируют предъявить обвинения в преступлении на почве расовой ненависти.