Силы обороны Запорожского края сообщают, что на этот раз Россия хочет обвинить Украину в разрушениях Мариуполя.

Читайте также 12 вместо 300: как оккупанты врут о количестве жертв в драмтеатре Мариуполя

С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям мировых СМИ разрушенные районы Мариуполя и обвинить именно Украину в разрушении города и массовых убийствах мирных жителей.

Для такой пропаганды россияне уже завезли в Мариуполь обломки украинских боеприпасов, которые собрали со всех оккупированных районов Донецкой области. Также оккупанты планируют привезти в город из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые будут рассказывать иностранным журналистам о "преступлениях", совершенных якобы защитниками Мариуполя

К пропагандистскому представлению планируют привлечь мировые СМИ

По информации Сил обороны Запорожского края, российские захватчики к участию в пропагандистском лживом спектакле планируют привлечь представителей СМИ из разных стран, включая Францию, ФРГ, Японию, КНР, США, Грецию, Беларусь, Индию, Венесуэлу, Болгарию и ОАЭ.

Предостерегаем иностранных журналистов о планах пропагандистов страны-агрессора сделать их соучастниками создания фейковых материалов и напоминаем об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и проникновение на территорию независимого государства,

– предупреждают Силы обороны.

Обвиняют ВСУ в обстреле мирных жителей

А поскольку ложь России не имеет границ, то, кроме запланированных "спектаклей" в Мариуполе, российские оккупанты уже не впервые распространяют фейки о том, что якобы подразделения Вооруженных Сил Украины обстреливают мирные села области. Для того чтобы пропаганда работала, россияне сняли и распространяют видео, на котором неизвестная женщина рассказывает о том, как украинцы якобы обстреляли село Лесное. Конечно, это видео уже разлетается по российским телеграм-каналам.

Напомним, что постановкой россияне называли совершенные ими зверства на Киевщине и кровавый обстрел вокзала в Краматорске. Также пример лжи и обвинений – обстрел в апреле россиянами цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Как только оккупанты поняли последствия атаки, враг сразу начал заявлять об обстрелах с украинской стороны.

Чтобы оправдать обстрел гражданских объектов и жилых кварталов, российские пропагандисты утверждают, что прямо посреди населенных пунктов "расположены огневые позиции ВСУ". Часто говорится именно о больницах и школах.

Вас может заинтересовать – Россия ударила по Десне на Черниговщине: видео