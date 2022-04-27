По данным Днепропетровской областной военной администрации, 35 человек перевели в медицинские учреждения в западных областях Украины.

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После циничного обстрела вокзала, где гражданские люди ждали поезд для эвакуации, в больницы попало около 100 человек, среди них – дети. Людей госпитализировали с минно-взрывными ранениями, контузиями, сотрясением мозга.

Как сообщила глава департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик, в больницах Днепропетровской области пока остаются 17 взрослых пациентов и 2 детей из Краматорска.

Справка. В общей сложности медучреждения Днепропетровской области приняли 98 раненых из Краматорска. Из них 19 – дети. 2 человека умерли в больницах от травм, несовместимых с жизнью.

Пострадавшие рассказали о трагедии

Под ракетный обстрел на вокзале попал 20-летний Стас, ранее работавший баристой. Маму с братом и сестрой парень на несколько дней раньше отправил в безопасное место, а 8 апреля пытался эвакуироваться вместе с друзьями.

Нас было четверо. Сидели на скамье возле перрона. Ждали поезд. Ехать планировали в Ужгород. Из нас всех только меня задело. Серьезно ранило руку. Многие люди, которые были рядом, погибли,

– рассказал Стас.

Теперь молодого парня ждет долгий период восстановления руки, еще одна операция, а впоследствии – реабилитация.

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Под обстрел попал также 46-летний Евгений из Константиновки Донецкой области. Он – железнодорожник, дежурный по станции. 8 апреля пытался вывезти старую тещу в Киев. В столице они должны были поселиться у дочери.