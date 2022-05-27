Этот фейк опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко на вечернем брифинге 27 мая. 24 канал передает детали.

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"Виновны", как всегда, страны Запада

Сергей Лещенко рассказал, что российские пропагандисты пытаются распространять информацию, что глобальный продовольственный кризис является следствием введенных против России санкций.

Антироссийские санкции спровоцировали самый большой со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе,

– цинично пишет пропагандистское издание Russia Today.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что на самом же деле продовольственный кризис вызван развязанной Россией войной против Украины, ведь из-за действий страны-агрессора заблокированными на территории нашего государства остаются 22 миллиона тонн урожая прошлого года. Об этом ранее сообщил Владимир Зеленский, выступая перед индонезийскими экспертами.

По словам Лещенко, желание России переложить ответственность за будущий кризис на Украину в очередной раз подводит к другой пропагандистской истории, которую они сейчас пытаются раскрутить, требуя снять антироссийские санкции в обмен на разблокировку украинских портов.

Это типичное поведение государства-террориста. Взяв в заложники весь мир, который будет страдать от продовольственного кризиса, они хотят решить собственную, узкую проблему – санкции, наложенные на Россию из-за агрессивной войны против Украины,

– добавил советник главы Офиса Президента.

Другие фейки Кремля

Российские пропагандисты бросили в медиа поддельный документ. Они подали его, якобы "письмо" от главы Офиса Президента Андрея Ермака к Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному. Вместе с тем россияне неправильно указали должность Залужного, подписав его "начальником Генштаба Украины".

Представитель МИД России Мария Захарова, которую уже неоднократно "ловили" на абсурдной лжи, заявила, что в Одесской киностудии якобы расположены подразделения ВСУ и средства противовоздушной обороны. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг этот информационный вброс российского чиновника.

Вечерний брифинг Сергея Лещенко от 27 мая: смотрите видео