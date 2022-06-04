В Запорожской области 3 июня враг активных боевых действий не проводил. Но отличился обстрелами с помощью ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Хотя были зафиксированы случаи со стороны российских оккупантов попыток вступать в боевые столкновения силами отдельных подразделений. Но добиться успеха в этом захватчиках не удалось.

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Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Обстрел Гуляйполя из РСЗО

Российские заброды продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, 3 июня они осуществили обстрел из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Гуляйполе.

Также из артиллерии были обстреляны села Преображенка и Успеновка.

В результате российских артиллерийских ударов было повреждено около одиннадцати домов и два магазина.

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения из всех видов вооружения в районе населенных пунктов: Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времовка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Червоное, Гуляйполе, Орехов, Каменское, Малые Щербаки и Чаривное. Нанес авиационный удар в районе Каменского.

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По имеющейся информации, командование оккупационных войск проводит мероприятия по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности. С этой целью производится набор и подготовка соответствующих специалистов. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям временно занятых областей, которые хорошо владеют украинским языком.

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