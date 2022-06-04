Об актуальной ситуации на фронте на вечер 4 июня рассказали в украинском Генштабе. Там отметили, что в этих направлениях враг применял не только РСЗО, но и авиацию.

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Враг нанес авиаудара по Каменскому

Из реактивных систем залпового огня захватчики ударили по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесли по населенному пункту Каменское.

Информацию о количестве пострадавших и масштабе разрушений в Генштабе не обнародуют. Украинцы военную уверяют, что благодаря профессиональным действиям наших защитников кафиры имеют потери по всем направлениям.

Оккупанты пытаются оправдаться за разрушение гражданских объектов

Войска врага постоянно атакуют не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. Чтобы как-нибудь оправдать свои варварские действия, россияне распространяют фейки. В них преимущественно говорится о том, что в школах, больницах и церквях "размещаются огневые позиции ВСУ".

Конечно, ничего общего с правдой эти выдумки кафиров не имеют. В Генштабе призывают тщательно проверять информацию и доверять только официальным источникам.

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