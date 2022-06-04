О возможности на частных автомобилях выезжать на временно оккупированные территории сообщили в Запорожской ОВА. Отмечают, что у людей будет возможность ехать из областного центра.

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Очередь из автомобилей уже ждет разрешения на въезд

Известно, что в Запорожье уже сформировалась очередь из автомобилей. Все они ожидают разрешения на въезд на те территории, которые контролируют российские военные.

В Запорожской ОВ подчеркнули, что дополнительная информация появится впоследствии. В частности, о том, какие произойдут изменения при пересечении линии разграничения.

Накануне выезд разрешали только в составе резинколона.

Ранее выехать на неподконтрольную территорию из Запорожской области можно было только в составе гуманитарных колонн. Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Речь шла о том, что выехать из области можно будет через блокпост недалеко от села Каменское. Сам же порядок пересечения линии столкновения утвержден решением Совета обороны Запорожской области. Его приняли 28 мая 2022 года.

Отметим, что 3 июня было известно, что на выезде из Запорожья стоят сотни автомобилей. Местные власти тогда ограничили движение к временно оккупированным территориям, ведь была угроза обстрелов.

Это, пишут в одном из местных телеграмм-каналов, становится причиной того, что оккупированный Мелитополь, по сути, находится в изоляции. И те, кто хотят выбраться из него, должны буквально по несколько суток ожидать возможности попасть на подконтрольную Украине территорию.

В Мелитополе кафиры украли сельскохозяйственную технику

Известно, что за время оккупации из Мелитополя была вывезена сельскохозяйственная техника . Речь идет об угоне машин на общую сумму почти 8 миллионов гривен. Если конкретнее, то российские захватчики присвоить 6 почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier.

Ранее из Бердянска вывезли автомобиль, который стоял на территории нефтебазы "ГАЗ". Тем временем из села Богатырь и Родов украли "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" и грузовик "МАЗ".

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