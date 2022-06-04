В частности, в захваченном Бердянске кафиры угнали автомобиль с территории нефтебазы "ГАЗ", а в селе Богатырь Мелитопольского района и Родах: автомобили "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" и грузовик "МАЗ".

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В Мелитополе оккупанты воруют сельскохозяйственную технику

Во временно оккупированном Мелитополе российские мародеры угнали сельскохозяйственную технику, а именно 6 почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier. Общая сумма ущерба составляет 7800000 гривен.

Россияне продолжают терроризировать мирных

На временно оккупированных противником территориях захватчики продолжают нарушать права местного населения.

В захваченных россиянами пунктах продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Мирным жителям, пытающимся выехать на территорию, контролируемую украинскими властями, препятствуют выход.

Оккупанты запугивают представителей легитимных органов местной власти, учреждений и организаций, а также членов их семей. Все для того чтобы создать в занятых местах пророссийские администрации. Фиксируются случаи коллаборации.

Также враг продолжает оказывать информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя лживую вражескую пропаганду через восторженные СМИ, информационные бюллетени и телеграмм-каналы.

Воруют, словно в последний раз: случаи мародерства россиян

Российские оккупанты больше месяца находились на территории Чернобыльской АЭС. Убегая со станции, они вывезли с собой или уничтожили украинское оборудование на общую сумму около 135 миллионов долларов. Всего говорится о: 698 компьютерах; 344 автомобиля; 1500 дозиметров радиации; почти все средства пожаротушения; программное обеспечение.

Когда россияне собираются отступать, они буквально воруют все видящие из домов местных. Мародеров привлекают не только богатые поместья – они обворовывают и деревенские дачные избушки. В частности, у одного мужчины оккупанты украли дубленку, электродрель и удочку, которую он только приобрел.

Есть информация, что российские захватчики разграбляют магазин "Эпицентр" в Херсоне . Они вывозят награбленное в направлении оккупированного Крыма.

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