Коллаборант Балицкий попросил перевести его в Крым

В частности, покинуть город желает и коллаборант Евгений Балицкий. Просит перевести его из Запорожья в Крым. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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Так, мелитопольский предатель, которого российские СМИ называют "губернатором" Запорожской области, попросился вместе с заместителями в Крым. Говорит, что "руководить" областью легко сможет оттуда.

Впрочем, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов не проявил гостеприимства и в просьбе Балицкому отказал.

Обратите внимание! Гауляйтеру россиян на временно оккупированной территории Запорожской области Евгению Балицкому объявили о подозрении в государственной измене. Это удалось сделать благодаря материалам, собранным Службой безопасности Украины.

Почему Балицкий хочет бежать из Запорожья

30 мая в Мелитополе произошел взрыв – взорвали машину семьи Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Следовательно, есть вероятность, что это была работа диверсантов.

Покушение было совершено на его племянницу вместе с мужем. В частности, в их машину марки "Mercedes" неизвестные заложили самодельную взрывчатку. По данным источника, она предназначалась гауляйтеру Евгению Балицкому. Очевидно, коллаборационист опасается за свою жизнь после серии удачных действий мелитопольских партизан. Поэтому и хочет убежать, чтобы не подвергать себя повторным покушениям.

Данильченко отказалась от должности

Самой первой после инцидента, произошедшего 30 мая, отреагировала Галина Данильченко. Кремль отвел ей должность "начальницы военно-гражданской администрации". Коллаборационистка заявила, что боится за свою жизнь, и решила уйти в отставку.

Оказывается в день взрыва гауляйтерша ехала вслед за автомобилем племянницы Балицкого. Женщина расценила это как неудачное покушение на ее жизнь. При этом, по данным журналистов, жертвой взрыва в Мелитополе могла стать именно Данильченко. СМИ предполагают, что коллаборанты решили избавиться от нее как от "отработанного материала".

Впрочем, российские оккупанты предложили Данильченко уволиться при одном условии – она должна сдаться спецслужбам Украины.

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