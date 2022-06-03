Колаборант Балицький попросив перевести його до Криму

Зокрема, покинути місто бажає і колаборант Євген Балицький. Просить перевести його із Запоріжжя до Криму. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Головне Удар по позиціях ЗСУ на Харківщині, війська Білорусі біля Волині: основне за 100 день війни

Так, мелітопольський зрадник, якого російські ЗМІ називають "губернатором" Запорізької області, попросився разом із заступниками до Криму. Каже, що "керувати" областю легко зможе звідти.

Втім, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов не виявив гостинності і в проханні Балицькому відмовив.

Зверніть увагу! Гауляйтеру росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області Євгену Балицькому оголосили про підозру у державній зраді. Це вдалося зробити завдяки матеріалам, зібраним Службою безпеки України.

Чому Балицький хоче втекти з Запоріжжя

30 травня у Мелітополі стався вибух – підірвали машину родини Балицького. Вибух стався неподалік дому, де він проживає. Відтак є вірогідність, що це була робота диверсантів.

Замах було скоєно на його племінницю разом із чоловіком. Зокрема, у їхню машину марки "Mercedes" невідомі заклали саморобну вибухівку. За даними джерела, вона призначалася гауляйтеру Євгену Балицькому. Очевидно, колабораціоніст побоюється за своє життя після серії вдалих дій мелітопольських партизанів. Тому й хоче втекти, щоб не наражати себе на повторні замахи.

Данильченко відмовилася від посади

Найперша після інциденту, який трапився 30 травня, відреагувала Галина Данильченко. Кремль відвів їй посаду "начальниці військово-цивільної адміністрації". Колабораціоністка заявила, що боїться за своє життя, й вирішила піти у відставку.

Виявляється у день вибуху гауляйтерка їхала слідом за автомобілем племінниці Балицького. Жінка розцінила це, як невдалий замах на її життя. При цьому, за даними журналістів, жертвою вибуху в Мелітополі могла стати саме Данильченко. ЗМІ припускають, що колаборанти вирішили позбутися від неї як "відпрацьованого матеріалу".

Втім, російські окупанти запропонували Данильченко звільнитися за однієї умови – вона має здатися спецслужбам України.

До теми – Гауляйтер росіян на Запоріжжі Євген Балицький отримав підозру у держзраді: дивіться відео