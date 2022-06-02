Об этом сообщил глава Государственного агентства по руководству зоной отчуждения Евгений Крамаренко в комментарии американскому изданию The Washington Post. Директор Центральной аналитической лаборатории ЧАЭС Николай Беспалый, в свою очередь, отметил, что за время оккупации атомной электростанции россияне убили 9 его коллег , а 5 – похитили.

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Оккупанты украли оборудование из ЧАЭС на сумму около 135 миллионов долларов

В материале The Washington Post говорится, что список того, что российские кафиры украли, взорвали или обстреляли в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется. Вместе с тем известно, что с Чернобыльской АЭС кафиры вывезли или уничтожили :

698 компьютеров;

344 автомобиля;

1500 дозиметров радиации;

почти все средства пожаротушения;

программное обеспечение.

Я не могу сказать, что они (российские оккупанты на ЧАЭС – ред. 24 канал) повредили человечеству, впрочем, точно нанесли огромный ущерб украинской экономике,

– подчеркнул Николай Беспалый.

Россияне планировали закрепиться на ЧАЭС

Глава Государственного агентства по руководству зоной отчуждения Евгений Крамаренко добавил, что в первый же день вторжения российский генерал объявил себя новым руководителем атомной электростанции и представил украинцам на ЧАЭС сотрудников "Росатома".

Я считаю, что когда они пришли, то планировали быть там постоянно. Они хотели управлять (ЧАЭС – ред. 24 канал) дольше,

– сообщил Крамаренко.

Чиновник также рассказал американскому изданию, что за несколько дней до вторжения с ЧАЭС произошла эвакуация всех сотрудников (их общее количество – около 6 тысяч), кроме нескольких сотен. Оставшиеся работать под наблюдением россиян пытались обеспечить безопасность станции и работу систем.

При этом, по словам Крамаренко, оборудование станции систематически разворовывалось или уничтожалось российскими оккупантами. Кое-что из вывезенного захватчиками имеет GPS-трекеры , и в настоящее время отдельное оборудование до сих пор можно отследить.

Мы видим, что часть (украденного россиянами оборудования – ред. 24 канал) находится на территории Беларуси, вдоль границы. Некоторая часть движется по территории Беларуси – Гомель, Минск, другие места,

– заметил Крамаренко.

В целом он оценил стоимость украденного и уничтоженного россиянами на территории атомной электростанции в около 135 миллионов долларов .

При этом, заявил чиновник, вывезенное россиянами программное обеспечение было разработано специально для Чернобыльской АЭС и замене не подлежит . По его словам, некоторые важные рабочие процессы местных лабораторий без этого оборудования практически практически невозможны – в частности, мониторинг уровня радиации.

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Кстати, работники ЧАЭС скептически отнеслись к тому, что представители "Росатома" вывезли из Чернобыля программное обеспечение и оборудование для собственных целей. Они заметили, что кафиры знали о том, что не смогут его использовать . Украинские специалисты объясняют кражи тем, что россияне просто хотели "наказать" украинцев таким образом.

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