Впрочем, в украинском "Энергоатоме" опровергли любые сценарии прекращения работы Запорожской атомной электростанции. На официальной странице компании в телеграмме заверили, что это просто невозможно , учитывая ряд факторов.

Украина рассматривает вариант полной остановки Запорожской АЭС

Запорожская АЭС продолжит работу

В "Энергоатоме" подчеркнули, что по состоянию на сегодняшний день относительно Запорожской атомной электростанции существует исключительно один сценарий - она стабильно и надежно продолжит работать в энергетической системе Украины. Ее отключение, убеждают в компании, невозможно ни с одной точки зрения:

политической;

безопасной;

экономической;

технической.

Чтобы этого не произошло (отключение ЗАЭС – ред. 24 канал), мужественные работники атомной станции делают все возможное и невозможное. Работая под бешеным давлением кафиров, рискуя своей жизнью и здоровьем, заботясь о том, чем накормить и как спасти семью в Энергодаре, они ежедневно обеспечивают безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков станции,

– отметили в "Энергоатоме".

При этом, отметили в компании, работники временно оккупированной ЗАЭС остаются настоящими украинскими патриотами и готовы рисковать своей жизнью ради гарантий ядерной и радиационной безопасности, а также недопущения ядерного терроризма.

"Поэтому хотим официально заявить, что Запорожская АЭС работала, работает и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. У нас есть все основания уверенно об этом заявить", - подытожили в "Энергоатоме".

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К слову, в государственном предприятии призвали экспертов и СМИ прекратить распространять спекуляции и различные гипотезы о работе ЗАЭС. Там отметили, что объективную и профессиональную информацию по этому вопросу может предоставить исключительно ГП НАЭК "Энергоатом".

Напомним, что в середине мая к временно оккупированному Мелитополю приехал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он цинично заявил , что Кремль готов продавать электроэнергию из захваченной ЗАЭС Украине, а если наше государство не согласится, то станция будет работать на рынок России.

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