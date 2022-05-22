Новый гауляйтер Энергодара

Мэр отметил, что травмированного Шевчика вывезли в Мелитополь лечить ранения. Но, по словам Орлова, за неимением коллаборантов в Энергодаре оккупанты отправляют в город своих людей, которые уже проявили себя на оккупированных территориях Донецкой области.

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Кирпичев родом из Макеевки Донецкой области, приехал в Энергодар в конце марта, из оккупированной Донбасса.

Оккупанты сразу назначили его заместителем Шевчика "по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам". Но по факту приставили к нему надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодаре,

– написал Орлов.

Он добавил, что Кирпичев научил предателей, давить на местных предпринимателей и забирать у них последние деньги. Эти деньги не идут в бюджет, а сразу попадают в карманы уничтоженного военного руководства России, которые зара сидят в Энергодаре и Мелитополе. С этого рэкета Шевченко перепадают "копейки", а его соратникам еще меньше. Но сама машина поборов уже запущена и приносит рашистам доход.

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По словам городского головы Энергодара, в прошлом против Кирпичева открывали уголовные именно из-за злостного уклонения от уплаты налогов.

"Находясь на руководящих должностях в государственном предприятии ГП "Ресурсснаб" Кирпичев вместе со своей сообщницей в течение 2008 2009 годов осуществлял махинации, в результате чего присвоил более 60 миллионов гривен. Которые должны поступить в бюджет Украины в виде налогов, но осели в кармане" – объяснил городской голова.

Он добавил, что кафиры следует за ним внимательнее следить, потому что Кирпичев разбирается в мошенничестве и может красть даже у своих "работодателей". Коллаборанта неоднократно замечали в оккупированном отеле "Сосновый бор", который находится под постоянной охраной.

Но, по мнению Орлова, мошенник и предатель изменит место жительства, потому что пример Шевчика показал, что никакая охрана для коллаборантов не может быть гарантией безопасности.

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