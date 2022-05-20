Зеленский поблагодарил пожарных из Энергодара

Особенно его благодарность касалась тех, кто делает это на временно оккупированных Россией территориях. В частности, украинский лидер выделил спасателей, вышедших сегодня на протест в Энергодаре. Они, по словам президента, заслуживают поддержки всех нас.

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Зеленский отметил, что оказать такое сопротивление оккупантам очень важно для победы Украины в войне.

Каждый и каждый должны показывать, что у кафиров нет никакого права что-либо решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы, – сказал он.

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