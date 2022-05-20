Зеленський подякував пожежникам з Енергодару

Особливо його подяка стосувалася тих, хто робить це на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, український лідер виділив рятувальників, які сьогодні вийшли на протест в Енергодарі. Вони, за словами президента, заслуговують підтримки від усіх нас.

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Зеленський зауважив, що чинити такий супротив окупантам дуже важливо для перемоги України у війні.

Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги, – сказав він.

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