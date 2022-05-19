Деталі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він розповів, що колаборант зі своїм заступником перетворили готель на свою резиденцію.
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Однак вони не змогли "впоратися із напругою". Як наслідок – в одному з приміщень готелю сталася пожежа. Займання ліквідовували підрозділи ДСНС, які прибули на місце події.
Навіть діти знають, що з вогнем жарти погані! Але це не про орків! Вкотре наголошуємо: Необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки може привести до трагічних випадків, не сумісних з життям,
– додав Орлов.
Яка ситуація в Енергодарі
- Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму". Російські військові вриваються до квартир мирних жителів та забирають чоловіків.
- У такий спосіб вони хочуть створити картинку для своєї пропаганди, мовляв, жителі Енергодару виявляють бажання приєднатися до Росії. Звісно, це все вигадки.
- Насправді окупанти хочуть остаточно долучити Запорізьку АЕС до "Росатому", щоб знищити енергетичну систему України.
Загарбники викрадають людей
Місцеві розповідають, що в Енергодарі російські військові ходили по квартирах та забирали чоловіків, зв'язували руки та вивозили у невідомому напрямку. Вже відомо про 6 викрадених. Під час злочинів росіяни тримали всіх, хто живе у квартирах, на автоматному прицілі.
До того ж російські військові риють окопи навколо міста та будують укріплення. Комунальне підприємство "Єдині інформаційні системи" більше не може виконувати свої функції в повному обсязі на користь міста. Відтак в ОВА повідомили, що його фінансування тимчасово призупинили, а рахунки підприємства зараз заблоковані.
Все відновлять, коли виженуть окупантів з Енергодару. Співробітникам, які хочуть працювати у межах українського законодавства, запропонували поки перейти на інші комунальні підприємства на альтернативні посади.
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