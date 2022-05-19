Детали сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он рассказал, что коллаборант со своим заместителем превратили гостиницу в свою резиденцию.

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Однако они не смогли "справиться с напряжением". Как следствие – в одном из помещений отеля произошел пожар. Возгорание ликвидировали подразделения ГСЧС, прибывшие на место происшествия.

Даже дети знают, что с огнем шутки плохи! Но это не об орках! Еще раз подчеркиваем: Неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к трагическим случаям, не совместимым с жизнью,

– добавил Орлов.

Какая ситуация в Энергодаре

Оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму". Российские военные врываются в квартиры мирных жителей и забирают мужчин.

Таким образом, они хотят создать картинку для своей пропаганды, мол, жители Энергодара изъявляют желание присоединиться к России. Конечно, это все выдумки.

На самом деле оккупанты хотят окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины.

Захватчики похищают людей

Местные рассказывают, что в Энергодаре российские военные ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Уже известно о 6 похищенных. Во время преступлений россияне держали всех живущих в квартирах на автоматном прицеле.

К тому же, русские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления. Коммунальное предприятие "Единые информационные системы" больше не может выполнять свои функции в полном объеме в пользу города. Следовательно, в ОВА сообщили, что его финансирование временно приостановили, а счета предприятия сейчас заблокированы.

Все восстановят, когда выгонят оккупантов из Энергодара. Сотрудникам, желающим работать в рамках украинского законодательства, предложили пока перейти на другие коммунальные предприятия на альтернативные должности.