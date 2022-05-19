О ситуации в городе рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. Он подчеркнул, что в Криворожском направлении ситуация полностью контролируется.
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Ночь была неспокойной
По словам Вилкула, ночью враг не прекращал обстрелы.
Сильный обстрел по жилым кварталам села – перебит газопровод, электроснабжение, разрушены более 10 домов. По предварительным данным жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог,
– добавил он.
Что было раньше
На днях Александр Вилкул сообщил, что всю прошлую неделю и по состоянию на вечер 15 мая ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе напряженная, однако контролируется ВСУ и Военной администрацией. Он акцентировал, что для них наиболее опасная линия фронта расположена на южном направлении в Херсонской области.
Кроме того, по всей линии боестолкновений Вооруженные Силы Украины успешно выполняют все поставленные боевые распоряжения.
Актуальная информация на фронте от Генштаба ВСУ
- российские захватчики в приграничных районах Брянской и Курской областей работают над укреплением фортификационных сооружений, а также строят очередные огневые позиции;
- за неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.;
- кафиры нанесли ракетный удар по Десне и обстреляли Черниговщину и Сумщину.
В общем, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.
Победы ВСУ за минувшие сутки
За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 1 самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около
20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.
На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.
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