О ситуации в городе рассказал глава Криворожской ОВА Александр Вилкул. Он подчеркнул, что в Криворожском направлении ситуация полностью контролируется.

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По словам Вилкула, ночью враг не прекращал обстрелы.

Сильный обстрел по жилым кварталам села – перебит газопровод, электроснабжение, разрушены более 10 домов. По предварительным данным жертв нет, ранее проводилась эвакуация в Кривой Рог,

– добавил он.

Что было раньше

На днях Александр Вилкул сообщил, что всю прошлую неделю и по состоянию на вечер 15 мая ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе напряженная, однако контролируется ВСУ и Военной администрацией. Он акцентировал, что для них наиболее опасная линия фронта расположена на южном направлении в Херсонской области.

Кроме того, по всей линии боестолкновений Вооруженные Силы Украины успешно выполняют все поставленные боевые распоряжения.

Обратите внимание! 19 мая есть отличная новость с Харьковской области – российские захватчики понесли значительные потери возле Большой Камышевахи. После этого они решили отойти.

Актуальная информация на фронте от Генштаба ВСУ

российские захватчики в приграничных районах Брянской и Курской областей работают над укреплением фортификационных сооружений, а также строят очередные огневые позиции;

за неимением мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений.;

кафиры нанесли ракетный удар по Десне и обстреляли Черниговщину и Сумщину.

В общем, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивается на Донецком направлении.

Победы ВСУ за минувшие сутки

За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск уничтожили 1 самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным уничтожено около

20 бронированных машин, боеприпасы и личный склад.

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, семнадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть обычных автомобилей противника.