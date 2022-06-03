Еще один взгляд на страшный взрыв в Бердянске

Мощный взрыв в Бердянске прогремел в четверг, 2 июня, сообщает 24 канал. По разным данным, прогремели два взрыва с разницей в 10 – 15 минут.

Взрыв в порту оккупированного Бердянска попал на видео: жуткие кадры

Пока официальных деталей об инциденте нет. Известно только, что взрыв произошел в Бердянском порту около 13:50.

После этого в социальных сетях стали появляться видео взрыва в Бердянске. Все кадры с местного пляжа, расположенного вблизи бердянского порта.

Очевидцы опубликовали еще один момент взрыва, когда отдыхали на пляже. Сначала на видео виден сам взрыв, после чего слышен очень мощный звук. Но местные жители не начали убегать, а остались отдыхать и купаться в Азовском море.

Видео мощного взрыва в Бердянске

Заметим, что российские оккупационные власти заявили, что взрыв якобы произошел из-за разминирования территории. Местные СМИ сообщали, что взрыв мог быть следствием удачной работы украинских партизан.

На оккупированных территориях участились взрывы

Российские войска временно оккупировали южные территории и лишили выхода к Азовского моря. Под оккупацией россиян оказалась часть Запорожской области, где взрывы становятся обыденностью.

22 мая прогремел взрыв во временно оккупированном Энергодаре. Сообщалось, что взрыв произошел в подъезде, где проживает мать гауляйтера Андрея Шевчика.

В результате взрыва предатель Украины и двое его охранников получили ранения и попали в реанимацию.

Другой взрыв произошел 30 мая в Мелитополе, где в центре города взорван автомобиль. По данным местных СМИ, в результате взрыва, вероятно, пострадала племянница гауляйтера Евгения Балицкого.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что жертвой взрыва могла стать коллаборант Галина Данильченко. Она после взрыва в Мелитополе захотела уйти в отставку , ведь опасается из-за своей жизни.

Что является причиной взрывов на оккупированных территориях Запорожья – точно неизвестно. Существует версия, что российское руководство проводит "зачистки" среди коллаборантов, не выполняющих поставленные цели.

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