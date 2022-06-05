Ворожу крилату ракету над атомною електростанцією помітили 5 червня приблизно о 5:30 ранку. Вона пролетіла настільки низько, що це занепокоїло співробітників "Енергоатому".

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У відомстві припускають, що, ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де нині зранку пролунали вибухи.

Навіть уламок ракети може спричинити ядерну катастрофу

В "Енергоатомі" наголосили, що російська агресія загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Необережні дії окупантів можуть призвести до влучання у робочий енергоблок. Це небезпечно навіть в тому випадку, якщо на нього впаде уламок снаряда.

Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації,

– заявили в "Енергоатом".

Російські ракети часто літають над АЕС

Окупанти доволі часто пускають ракети над українськими АЕС. Періодично "Енергоатом” викладає в мережу відео з камер відеоспостереження, на яких видно проліт крилатих ракет над АЕС.

Загалом прольоти ворожих ракет фіксували над трьома АЕС: над Південноукраїнською, над Хмельницькою, а найчастіше над Запорізькою станцією, яку тимчасово контролюють окупанти. Ракети запускали як з території Білорусі, так і з акваторії Чорного моря.

За даними голови "Енергоатому" Петра Котіна, щоразу ракети проходили над майданчиками станцій дуже низько, на висоті близько 50 – 100 метрів. Це дуже небезпечно, оскільки у випадку відхилення від курсу ракета може влучити в ядерний реактор чи інший об’єкт з ядерним матеріалом. У такому випадку буде ядерна аварія.

Країна агресорка вдається до справжнього ядерного тероризму

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Люди, які там працювали, відчували важке фізичне та психологічне навантаження. Вони працювали беззмінно та харчувалися 1 раз на день. Головна небезпека полягала у тому, що неможливо було забезпечити моніторинг ЧАЕС. Окупанти пробули там понад місяць і за цей час вбили 9 співробітників станції. Ще 5 – викрали.

Обладнання станції систематично розкрадалось або знищувалось російськими окупантами. Загалом сума збитків становить близько 135 мільйонів доларів. Частину вивезеного росіянами програмного забезпечення розробляли спеціально для Чорнобильської АЕС й заміні вона не підлягає. Тож наразі деякі важливі робочі процеси місцевих лабораторій неможливі – зокрема, моніторинг рівня радіації.

4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС й перебувають там досі. Намагаючись захопити станцію, росіяни її сильно обстрілювали, тим самим пошкодили низку об'єктів на її території. За попередніми оцінками, нанесена шкода склала 18,3 мільярда гривень.

Наразі ворог використовує станцію, як військову базу. Окупанти розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там є, їх захищає, адже Україна не буде бити по такому об’єкту.

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