Перша ракета пролетіла о 6:41, друга – о 6:46. Згодом вони вибухнули у Запоріжжі. Ракети летіли надзвичайно низько.

Важливо Питання із Запорізькою АЕС може вирішитися протягом місяця, – Енергоатом

Ядерний тероризм з боку Росії посилюється

В Енергоатомі наголошують, що ракети летіли безпосередньо над майданчиком Запорізької АЕС. Якби вони потрапили в один із 7 ядерних реакторів, то світу загрожувала б ядерна або радіаційна катастрофа.

Як йдеться у заяві, ядерний тероризм від Росії лише посилюється. Вона наражає світ на велику небезпеку.

Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики, – зазначив керівник підприємства "Енергоатом" Петро Котін.

Додамо, Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. В ніч на 4 березня її захопили російські військові. На майданчику АЕС зараз перебуває багато військової техніки. По суті, вони перетворили станцію на військову базу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Деталі обстрілу наразі з’ясовують.

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