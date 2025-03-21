Який офіційний курс злотого в Україні зараз
Станом на 21 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,71 гривні (-11 копійок, порівняно з 20 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злого в банках і обмінниках
Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого після вихідних змінився так:
- у банках середній курс купівлі становить – 10,30 гривні за злотий (-10 копійок), продажу – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок);
- а в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 10,85 (без змін).
У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні
- покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 115 гривень;
- в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 085 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні
- якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 030 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 070 гривень.
Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.