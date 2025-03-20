Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 20 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,82 гривні (-4 копійок, порівняно з 19 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Курс злого в банках і обмінниках

Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого після вихідних змінився так:

у банках середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (+10 копійок), продажу – 11,10 гривень за злотий (без змін);

середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (+10 копійок), продажу – 11,10 гривень за злотий (без змін); а в обмінниках середній курс покупки – 10,75 гривні за злотий (без змін), продажу – 10,85 (-1 копійка).

У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні

покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 110 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 110 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 085 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні

якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 040 гривень;

можна отримати в середньому – 1 040 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 075 гривень.

Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.