Курс валют у банках

Станом на ранок 20 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін" , купівля долара в банках коштує в середньому по 41,27 гривні (-3 копійки проти 19 березня) та продаж по 41,87 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро проходить по 45 гривень (-10 копійок), продаж – по 45,62 гривні (-13 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (-5 копійок), а продати по 41,60 гривні (-5 копійок).

Купівля євро по 45,27 гривні (-13 копійок), а продаж по 45,45 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,13 гривні (-12 копійок), а дають по 41,66 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 45 гривень (-16 копійок), а продають по 45,60 гривні (+12 копійок).

Який курс долара та євро прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на ринку наступного тижня буде прогнозованою. По-перше, завдяки режиму керованої гнучкості вдається мінімізувати поточні коливання та врівноважити попит і пропозицію, а по-друге, березневі монетарні заходи (збільшення облікової ставки до 15,5%) мають підтримати стійкість гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливим аргументом для стабільності ринку також слід вважати посівну, адже аграрії зараз беруть активну участь, реалізуючи валютний надлишок. Тобто наразі немає жодних об'єктивних причин для того, що курс американської валюти стрімко зростав.

Лєсовий прогнозує, що з 24 по 30 березня коридори валютних коливань на міжбанку та на готівковому ринку становлять: 41,40 – 42 гривень за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.