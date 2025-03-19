Вартість 1 євро зараз

Станом на 19 березня, офіційний курс євро встановлено на рівні – 45,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з даними "Мінфіну", середній банківський курс євро сьогодні такий:

  • купівля – 45,10 гривні за євро;
  • продаж – 45,73 гривні за євро.

А от середній курс євро в обмінниках 19 березня змінився так:

  • купівля – 45,31 гривні за євро;
  • продаж – 45,50 гривні за євро.

Скільки сьогодні потрібно витратити, аби купити 300 євро

  • для придбання 300 євро у банку, потрібно витратити приблизно – 13 719 гривень;
  • щоб купити 300 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 13 650 гривень.

Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні

  • при обміні 300 євро у банку, сьогодні можна отримати приблизно – 13 530 гривень;
  • за 300 євро в обміннику сьогодні вдасть виручити орієнтовно – 13 593 гривень.