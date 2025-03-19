Вартість 1 євро зараз
Станом на 19 березня, офіційний курс євро встановлено на рівні – 45,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Згідно з даними "Мінфіну", середній банківський курс євро сьогодні такий:
- купівля – 45,10 гривні за євро;
- продаж – 45,73 гривні за євро.
А от середній курс євро в обмінниках 19 березня змінився так:
- купівля – 45,31 гривні за євро;
- продаж – 45,50 гривні за євро.
Скільки сьогодні потрібно витратити, аби купити 300 євро
- для придбання 300 євро у банку, потрібно витратити приблизно – 13 719 гривень;
- щоб купити 300 євро в обміннику, необхідно мати уже орієнтовно – 13 650 гривень.
Скільки можна отримати за 300 євро сьогодні
- при обміні 300 євро у банку, сьогодні можна отримати приблизно – 13 530 гривень;
- за 300 євро в обміннику сьогодні вдасть виручити орієнтовно – 13 593 гривень.