Стоимость 1 евро сейчас
По состоянию на 19 марта, официальный курс евро установлен на уровне – 45,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Согласно данным "Минфина", средний банковский курс евро сегодня таков:
- покупка – 45,10 гривны за евро;
- продажа – 45,73 гривны за евро.
А вот средний курс евро в обменниках 19 марта изменился так:
- покупка – 45,31 гривны за евро;
- продажа – 45,50 гривны за евро.
Сколько сегодня нужно потратить, чтобы купить 300 евро
- для приобретения 300 евро в банке, нужно потратить примерно – 13 719 гривен;
- чтобы купить 300 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 13 650 гривен.
Сколько можно получить за 300 евро сегодня
- при обмене 300 евро в банке, сегодня можно получить примерно – 13 530 гривен;
- за 300 евро в обменнике сегодня удастся выручить ориентировочно – 13 593 гривен.