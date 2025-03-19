Стоимость 1 евро сейчас

По состоянию на 19 марта, официальный курс евро установлен на уровне – 45,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно данным "Минфина", средний банковский курс евро сегодня таков:

покупка – 45,10 гривны за евро;

продажа – 45,73 гривны за евро.

А вот средний курс евро в обменниках 19 марта изменился так:

покупка – 45,31 гривны за евро;

продажа – 45,50 гривны за евро.

Сколько сегодня нужно потратить, чтобы купить 300 евро

для приобретения 300 евро в банке , нужно потратить примерно – 13 719 гривен;

, нужно потратить примерно – 13 719 гривен; чтобы купить 300 евро в обменнике, необходимо иметь уже ориентировочно – 13 650 гривен.

Сколько можно получить за 300 евро сегодня