Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 14 марта. Официальный курс евро взамен составляет 45,22 гривны. То есть цена выросла на 22 копейки.

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По состоянию на 18 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,43 гривны,

евро – 45,16 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 марта курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,82 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,57 гривны , продажа – по 41,54 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,68 гривны.

Прогноз курса валют

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что не стоит ожидать существенных изменений по курсу на эту неделю.

Поэтому, на наличном рынке и на межбанке будут такие цены на валюты:

доллар – 41,40 – 42 гривны,

евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что делает невозможным резкие курсовые "скачки". Во-вторых, принятые монетарные меры по поддержанию прочности гривны и подавление роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Лесовой отмечает, что влияние на рынок будет также и от сезонного фактора повышенного предложения и минимальной разницы между курсами межбанка и наличного рынка.