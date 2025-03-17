Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 14 марта. Официальный курс евро взамен составляет 45,22 гривны. То есть цена выросла на 22 копейки.
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По состоянию на 18 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,43 гривны,
- евро – 45,16 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 17 марта курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках: покупка – 41,27 гривны, продажа – по 41,82 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,57 гривны, продажа – по 41,54 гривны,
- по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,68 гривны.
Прогноз курса валют
Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что не стоит ожидать существенных изменений по курсу на эту неделю.
Поэтому, на наличном рынке и на межбанке будут такие цены на валюты:
- доллар – 41,40 – 42 гривны,
- евро – на уровне 44,50 – 45,50 гривны.
Во-первых, на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что делает невозможным резкие курсовые "скачки". Во-вторых, принятые монетарные меры по поддержанию прочности гривны и подавление роста цен скажутся на курсовых колебаниях.
Лесовой отмечает, что влияние на рынок будет также и от сезонного фактора повышенного предложения и минимальной разницы между курсами межбанка и наличного рынка.