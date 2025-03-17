Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,50 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 14 березня. Офіційний курс євро натомість становить 45,22 гривні. Тобто ціна виросла на 22 копійки.

Дивіться також Заборгованість, штраф і виселення: що буде, якщо не платити комуналку

Станом на 18 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,43 гривні,

євро – 45,16 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,27 гривні , продаж – по 41,82 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,57 гривні , продаж – по 41,54 гривні ,

, продаж – , станом на 9 березня, в обмінниках: купівля – по 41,06 гривні, продаж – по 41,68 гривні.

Прогноз курсу валют

Ще раніше для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що не варто очікувати суттєвих змін щодо курсу на цей тиждень.

Відтак, на готівковому ринку та на міжбанку будуть такі ціни на валюти:

долар – 41,40 – 42 гривні,

євро – на рівні 44,50 – 45,50 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку По-перше, на ринку діятиме режим "керованої гнучкості", що унеможливлює різкі курсові "стрибки". По-друге, вжиті монетарні заходи на підтримку міцності гривні та притишення зростання цін позначаться на курсових коливаннях.

Лєсовий зауважує, що вплив на ринок буде також й від сезонного фактору підвищеної пропозиції та мінімальної різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку.