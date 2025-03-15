Яка відповідальність за несплату комунальних послуг

Для 24 Каналу адвокат Анна Даніель зазначає, що під час воєнного стану в Україні з'явилися певні зміни в законодавстві, що стосуються відповідальності за несплату комунальних послуг. Ідеться як про заборону припинення комунальних послуг, так і про виселення із житла.

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Заборона на припинення комунальних послуг.

В умовах воєнного стану забороняється відключати комунальні послуги через несплату, але це не означає, що заборгованість не накопичуватиметься.

Анна Даніель Керуючий Адвокатського бюро "Анни Даніель" Люди можуть бути зобов'язані повернути заборговані кошти після припинення воєнного стану.

Виселення.

Виселення за несплату комунальних послуг є більш складною процедурою і вимагає судового рішення. За несплату комунальних послуг може бути подано позов про стягнення боргу, але виселення з житла заборонено на період воєнного стану.

Є винятки, які пов'язані з невиконанням інших зобов’язань за договором. Наприклад, порушення умов оренди.

Заборгованість.

За несплату комунальних послуг можуть нараховуватися штрафи, проценти або інші санкції, однак зазвичай це може бути тільки після закінчення воєнного стану, коли буде відновлено правове регулювання.

Водночас, як пояснює адвокат Станіслав Ліфлянчик у коментарі 24 Каналу, для сплати комунальних послуг немає різниці, є воєнний стан чи його немає.

Якщо послуга надається, то постачальник має право отримати оплату її вартості. А розмір та порядок оплати встановлений відповідними нормативними актами.

Станіслав Ліфлянчик Адвокат АФ "Пакс" Тож, якщо ви припинили чи припините сплачувати за надані комунальні послуги, то у вас почне накопичуватись борг, що може призвести і до нарахування пені, і до судових процесів, і до припинення надання послуги.

Ліфлянчик додає, що в разі коли квартира чи будинок перебуває у власності особи, то виселення з житла не відбуватиметься. Однак інша справа, якщо нерухомість не приватизована та перебуває у власності громади чи підприємства.

Хто може не платити за воду, газ та світло

Анна Даніель пояснює, що. якщо нерухомість розташована на окупованій території України, ситуація з нарахуванням заборгованості за комунальні послуги може бути складною. Усе залежатиме від кількох факторів, а саме:

Постачання комунальних послуг.

На окупованих територіях можуть бути обмеження або повне припинення постачання комунальних послуг через знищення інфраструктури, відсутності контролю з боку української влади та інших обставин. Це може означати, що не буде можливості сплачувати за послуги.

Правова ситуація.

За загальним правилом нарахування заборгованості за комунальні послуги може продовжуватись, навіть якщо фактично постачання послуг немає. Проте, оскільки на окупованих територіях українське законодавство не діє в повному обсязі, нарахування заборгованості за комунальні послуги може бути ускладнене.

Вибір держави-окупанта.

Якщо окуповані території знаходяться під контролем держави-окупанта, то може бути введена інша система комунальних платежів, і питання нарахування заборгованості за українським законодавством стає юридично складним.

Законодавчі зміни в Україні.

В Україні є механізми захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до цих норм, держава може запропонувати різні варіанти для розв'язання проблеми несплати за комунальні послуги, зокрема надання пільг, відстрочки або реструктуризації боргів.

Загалом, якщо комунальні послуги на окупованих територіях не постачаються, то заборгованість може не нараховуватися або буде припинена, але все залежить від конкретних обставин і стану інфраструктури,

– каже пані Анна.

Станіслав Ліфлянчик каже, що якщо нерухомість розташована на окупованій території, то не тільки не може нараховуватися заборгованість за надання комунальних послуг, але не можуть постачатися і комунальні послуги.

На думку Ліфлянчика, якщо компанія, що постачає комунальні послуги, продовжить свою комерційну діяльність на окупованій території, то це може розглядатися як кримінальний злочин, за який чимало людей може бути притягнуто до відповідальності.

Нагадуємо! Відповідно до українського законодавства, громадяни, які мають житло на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться бойові дії, та з цих причин не проживають там, повинні надати постачальнику комунальних послуг довідку вимушено переміщених осіб (ВПО) або ж інший документ, що підтверджує відсутність за місцем проживання.

Як виплачувати іпотеку в окупації

Станіслав Ліфлянчик пояснює, що іпотека як така передбачає, що продаж, дарування чи заміна житла забороняється. Водночас у такому разі банк має повне право забрати майно, якщо кредит не буде погашено.

Якщо ваше майно знаходиться в іпотеці та було окуповано чи потрапило в зону бойових дій, ви маєте право подати банку заяву про те, що для вас настав форс-мажор, та просити відстрочити сплату кредиту,

– каже пан Станіслав.

Коли іпотечне майно банк забрати не зможе:

Зараз неможливо здійснити реєстраційні дії в реєстрі нерухомого майна, оскільки заборонені будь-які операції в реєстрі стосовно майна, що знаходиться на окупованій території та на території, де ведуться бойові дії.

Майно на окупованій території є абсолютно неліквідним, а відтак і не потрібним банку.

Майно, яке невідомо, чи ціле, чи ні, чи повернеться коли-небудь до підконтрольної території України, чи ні, є проблемним. Тож ні. Окуповане іпотечне майно банк забрати не зможе,

– підсумовує адвокат Ліфлянчик.

Адвокат Даніель зауважує, що за українським законодавством нерухомість на тимчасово окупованій території може залишатися власністю власника, але фактично вивести або здійснити передання майна буде неможливо через відсутність контролю з боку української влади.

Тому вона погоджується з тим, що можливість втрати помешкання в результаті невиплати іпотеки, наприклад через виселення або примусове стягнення майна, у безпосередній близькості до зони окупації чи на її території є малоймовірною.

Держава інколи пропонує певні механізми захисту для осіб, які мають заборгованість по іпотеці на окупованих територіях або в районах, де йдуть бойові дії. Це може включати реструктуризацію боргу, відстрочку виплат або навіть відмову від нарахування штрафів за борг. Проте все це залежить від конкретної ситуації,

– додає Анна Даніель.

Важливо! Згідно з міжнародним правом, будь-які дії щодо примусової конфіскації чи порушення прав власності громадян на окупованих територіях є незаконними, що надає додатковий захист власникам, зокрема щодо іпотеки.

Як нараховуватимуться комунальні, коли людина за кордоном

Як розповів заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко телеканалу "Київ24", якщо людина перебуває за кордоном та в неї є квартира в Україні, то це не означає, що будинок, де є її житло, не споживає енергоресурсів.

У багатоквартирному будинку освітлюються місця загального користування. За це доводиться платити усім власникам квартир. А якщо у квартирі навіть обмежене споживання тепла, це не означає, що вона зовсім не опалюється.

Зауважте! Власник житла може тимчасово відключити газопостачання за зверненням до газової служби та припинити подання електроенергії за заявою постачальнику в разі відсутності споживання.

Які зараз тарифи на комунальні послуги

Ціна за газ

Станом на сьогодні "Нафтогаз" забезпечує 98% побутових споживачів газом. Тариф становить 7,96 гривні за кубометр. Наразі така ціна залишатиметься щонайменше до 30 квітня 2025 року.

Водночас для клієнтів, які користуються послугами інших газопостачальних компаній, тарифи становлять в середньому від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Тариф на світло

Загалом, до травня 2025 року споживачі платитимуть за світло 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак для громадян діють ще й пільги у певні періоди доби та відповідно до використаних кіловатів:

Власники двозонних лічильників у період з 23:00 до 07:00 можуть сплачувати 2,16 гривні за кіловат-годину. До 30 квітня для власників будинків та квартир з електроопаленням можна сплачувати 2,64 гривні за кіловат-годину за всю спожиту електроенергію (якщо використано до 2000 кіловатів на місяць) або 4,32 гривні за кіловат-годину (якщо використано понад 2000 кіловатів на місяць).

Ціни на воду

Сьогодні Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), не передбачає підвищення тарифів на воду. Утім, не всі комунальні підприємства підпорядковуються цьому, а отже, для деяких міст та громад можливі зміни щодо водопостачання та водовідведення.