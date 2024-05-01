Що буде, якщо не сплачувати комуналку

Якщо особа не буде продовжувати сплачувати ЖКП, то тепер за ці дії будуть нараховувати штрафи та пеню, розповіла юрист Анастасія Цибулько у розмові з 24 Каналом. До того ж нині постачальники мають право стягнути заборгованість зі споживача у судовому порядку.

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Анастасія Цибулько Юрист Gracers Law Firm Наразі відновлено процес стягнення боргів через суд, як це відбувалося до повномасштабного вторгнення, враховуючи чіткі критерії і за сумою, і за "віком" заборгованості.

Однак, як зазначає юрист, це можливо лише в тому разі, якщо особа відмовляється сплачувати заборгованість добровільно або укласти договір реструктуризації.