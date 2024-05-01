Что будет, если не платить коммуналку

Если лицо не будет продолжать платить ЖКУ, то теперь за эти действия будут начислять штрафы и пеню, рассказала юрист Анастасия Цыбулько в разговоре с 24 Каналом. К тому же сейчас поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке.

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Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности.

Однако как отмечает юрист, это возможно лишь в том случае, если лицо отказывается платить задолженность добровольно или заключить договор реструктуризации.