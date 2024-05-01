Как будут начислять субсидию с 1 мая
Начиная с 1 мая, существует возможность получения субсидии на период неотапливаемого сезона. Большинство лиц получит эту субсидию автоматически при условии, что данные об их имущественном состоянии и составе домохозяйства остаются неизменными.
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Итак, если вы уже получаете жилищную субсидию, нет необходимости подавать дополнительные заявления или обращаться в другие учреждения. По имеющейся информации Пенсионный фонд пересчитает размер субсидии в соответствии с правом семьи на нее.
Кому таки нужно будет обратиться за субсидией
В то же время, существуют определенные категории, которые получат субсидию с 1 мая при условии их обращения с соответствующим заявлением и декларацией о доходах и расходах.
В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд надо обратиться, если:
- заявитель арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
- необходимо обратиться и лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидию было назначено в размере 0,00 гривен.