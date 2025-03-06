Як розраховується платіж за опалення

Експерт Олег Попенко наголошує, що при розрахунку вартості централізованого опалення, до уваги беруться усі витрати для надання цієї послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Олег Попенко Голова спілки споживачів комунальних послуг Під витратами мається на увазі, зокрема, і вартість підігріву теплоносія, і поточні, і капітальні ремонти мереж, які перебувають на балансі теплопостачальної компанії, і заробітна плата робітникам. Після того, як витрати затвердять, розраховують вартість однієї гігакалорії, і від цієї суми залежатиме те, які рахунки отримають споживачі.

Нещодавно уряд затвердив зміни у пільговому тарифі для громадян, що отримують опалення через електроопалювальні установки.

У документі йдеться про те, що в період 1 жовтня – 30 квітня українці, які мають електричне опалення, за спожиті перші 2 тисячі кіловатів можуть платити за тарифом 2,64 гривні за кіловат-годину. Якщо споживання перевищить цей встановлений ліміт, то за кіловат доведеться платити 4,32,

– каже Попенко.

Тариф на газове опалення зараз складає – 7,96 гривні за кубометр (тариф "Нафтогазу", компанії, що виступила постачальником останньої надії). Тобто, у цьому випадку, платіж залежить від кількості "витрачених" кубів.

У будинках, де централізоване теплопостачання, встановлено загальнобудинковий лічильник. Пристрій вираховує кількість спожитого тепла за місяць загалом, потім це значення "ділиться" на кожен метр квадратний.

Зверніть увагу! Зараз у Києві вартість 1 гігакалорії – 1 654, 71 гривні.