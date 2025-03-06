Не всі країни ЄС підтримують виділення допомоги Україні

Переважно йдеться про країни Північної, Східної Європи та Балтії, пише 24 Канал з посиланням на це Суспільне.

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Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія так кажуть: Добре. Це чудово, що вони проявили ініціативу, але як така, вона не сумісна з тим, як ми функціонуємо. Ми вже даємо допомогу,

— сказав топдипломат ЄС виданню.

Він додав, що в його країні, наприклад, дають багато, але планують це на рік наперед. Згідно з його словами, це все обговорюється "насамперед з українцями".

Зауважте! Тобто Україна каже, що потрібно, Європа може зробити. І Євросоюз може це забезпечити.