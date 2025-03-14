Чи буде ринок валют стабільним
Як зазначив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на ринку досі діє режим керованої гнучкості, а отже це унеможливлює різкі курсові стрибки, стабілізує попит і пропозицію.
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Крім того, вжиті монетарні заходи на підтримку міцності гривні та притишення зростання цін позначаться на курсових коливаннях.
Нагадаю, що протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні до 41,43 гривні за долар.
Банкір додає, що крім вище зазначених чинників, є ще фактори впливу, які також вплинуть на стійкість ринку валют:
- Сезонний фактор підвищеної пропозиції;
Напередодні посівної аграрії реалізовуватимуть валюту, що дасть змогу Нацбанку знизити обсяг валютних інтервенцій. Очікується, що обсяг інтервенцій не перевищить 800 мільйонів доларів на тиждень.
- Кілька тижнів поспіль різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною, а інколи готівкові курси можуть бути навіть трохи нижчими за безготівкові;
- Курс долара на світових ринках вже знизився на 0,5%, що також згодом матиме свій вплив на українські курсові показники;
Торгівельні війни, затіяні Дональдом Трампом, лише посилюватимуть внутрішню інфляцію в США і як наслідок можна очікувати певне просідання курсу цієї валюти,
– додає Лєсовий.
Натомість, як зазначають міжнародні експерти, курс євро, якщо раптом США не запровадить нові мита проти країн Євросоюзу, може дещо зрости.
- Всупереч міжнародним подіям, що пов'язані з питаннями стратегічного партнерства України та США та шляхів встановлення стійкого та непорушного миру, їх вплив на валютний ринок буде скоріше пасивним.
Яким буде долар та євро з 17 по 23 березня
- Коридори валютних коливань: 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на міжбанку) та 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.
Підсумовуючи Тарас Лєсовий зауважує, що за всіма ознаками валютний ринок залишатиметься досить міцним і стійким, а поточні курсові зміни будуть досить прогнозованими.