Який курс євро зараз

Офіційний курс євро в Україні зараз – 45,21 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс євро у банках сьогодні такий:

  • купівля – 44,90 гривні за євро;
  • продаж – 45,55 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс дещо відрізняється:

  • купівля – 45,20 гривні за євро;
  • продаж – 45,40 гривні за євро.

Нагадаємо! Банкір Тарас Лєсовий розповів як зміниться курс євро у березні.

За скільки сьогодні можна купити 200 євро

  • якщо покупка 200 євро відбувається у банку, доведеться витратити приблизно 9 110 гривень;
  • при покупці 200 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно 9 080 гривень.

Скільки можна отримати за 200 євро 12 березня

  • при здачі 200 євро у банку можна отримати орієнтовно 8 980 гривень;
  • якщо здавати 200 євро в обміннику, можна отримати в середньому 9 040 гривень.