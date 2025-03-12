Яку схему викрили правоохоронці

Йдеться про гендиректора Юрія Бахмата, першого заступника Олексія Лукаша, а також заступника начальника управління капітальних вкладень, передає 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Слідство викрило корупційну схему, де посадовці систематично вимагали 15% "відкату" від підрядних організацій за безперешкодне підписання актів виконаних робіт без перевірки їх обсягу та якості, а також за доступ до участі в публічних тендерах.

Цікаво! За інформацією правоохоронців, лише в лютому 2025 року вдалося задокументувати передачу понад 3 мільйони гривень хабарів, тоді як загальна сума "відкатів" за договорами 2024 року могла сягати не менше 25 мільйонів гривень.

Загалом у досудовому розслідуванні задокументовано 10 фактів пропозицій дати хабар і 5 фактів їх отримання.

Затримали посадовців Київзеленбуду / Фото Київської міської прокуратури

Як працювала схема

Як пояснила в етері телемарафону радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, схема полягала в тому, що "Київзеленбуд" встановлював "відкат" у розмірі 15% від суми договору.

Фірма ставила переможцем у тендері, підписувала договір з комунальним підприємством і частину в обов'язковому порядку була змушена віддати,

– пояснює речниця.

Якщо ж фірма не погоджувалася на такі умови, її шанси перемогти у тендері дорівнювала нулю. Гроші, отримані від підприємців, мали розподілятися неформально між посадовцями підприємства.

Затримали посадовців Київзеленбуду / Фото Київської міської прокуратури

Що загрожує винуватцям

У ДБР додають, що така система відкатів поширена серед багатьох столичних комунальних підприємств, і за їхніми оцінками, річні обсяги корупційних виплат у Києві можуть сягати мільярдів гривень.

Всім фігурантам справи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 51,4 мільйона гривень для кожного.

До слова! У разі доведення провини, посадовцям загрожує до 13 років ув’язнення із конфіскацією майна як додатковим покаранням.