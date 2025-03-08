Дорожчатиме євро чи ні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий на міжбанку та на готівковому ринку курс євро перебуватиме у діапазоні 43,50 – 45 гривень за валюту. Таким чином, посеред березня ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком контрольованою.

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За словами Лєсового, на міцність гривні впливатиме чергова зміна облікової ставки, яку підвищили до 15,5%. Валютний ринок отримав додаткову гарантію від можливого зростання попиту на валюту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, нова облікова ставка разом з валютними інтервенціями дають змогу Нацбанку тримати в балансі попит і пропозицію, що безумовно позначиться на курсовій стабільності.

Банкір додає, що серед чинників, що матимуть вплив на ринок, є ще міжнародна фінансова допомога, нульова різниця між курсами готівкового та безготівкового ринків та дії у рамках режиму керованої гнучкості.

Ми схильні до оптимістичного бачення: наразі валютний ринок майже повністю убезпечений від негативних змін,

– зауважує пан Тарас.

Зверніть увагу! Зміни на валютному ринку насамперед потрібно пов'язувати з економічними факторами. Це навіть попри те, що зараз триває період випробувань на стійкість та тиск нового очільника США.