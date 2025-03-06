Як змінили рівень облікової ставки
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, інфляція на початку року очікувано почала зростати.
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Як пояснив Пишний, таке рішення спрямоване на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань. Це водночас дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.
У січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі. За оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала.
Ще раніше у коментарі для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що НБУ може підвищити облікову ставку на 0,5 – 1 відсотковий пункт – тобто до 15 – 15,5%.